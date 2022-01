Tendances Première : #Fastgood sur Auvio

#Fastgood Chaque jour de cette semaine, nous nous arrêtons sur un mot qui fera l'actualité en 2022. Place aujourd'hui à l'alimentation et à la tendance "Fast good". Le fast good remplace le fast food. Les restaurants rapides traditionnels n’ont plus la côte, trop associés à l’image d’une santé dégradée, d’une alimentation déséquilibrée. Les scandales alimentaires et la prévention contre le surpoids influencent les consommateurs, qui souhaitent désormais manger plus sainement. Avec Emilie De Coster, coach en alimentation, fondatrice de "Happy nutri coach".