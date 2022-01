Tendances Première : #Shein: l'ultra fast fashion sur Auvio

#Shein, l'ultra fast fashion Toute cette semaine, nous nous arrêtons sur quelques mots qui vont continuer à faire l'actualité en 2022. Prisée par les moins de 20 ans, la plateforme Shein fait office d’intermédiaire entre les usines de prêt-à-porter chinoises et les adolescents occidentaux. Une marque qui fait donc un carton chez les millenials et sur des applications qui leur sont destinées comme TikTok. Cette marque chinoise qui propose des vêtements à très bas prix, a envahi les réseaux sociaux de publicités. Non sans poser un certain nombre de questions. Avec Zoé Dubois Chargée de plaidoyer pour AchAct.