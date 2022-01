Tendances Première : #Tech féminin sur Auvio

Une nouvelle séquence qui s’établit dans Tendances Première le temps d’une semaine, la première de janvier 2022, dans un esprit « rétrospective anticipative ». L’occasion de se pencher sur la définition de mots, de nouveaux mots, de « néo-mots », ceux que nous avons commencé à entendre en 2021 et qui seront plus présents encore dans notre vocabulaire en 2022. Aujourd’hui : #Tech féminin, avec Safia Kessas, journaliste à la RTBF, créatrice des Grenades, autrice et réalisatrice de documentaires et films dont le récent Casser les codes qui raconte le parcours de femmes qui se frayent un chemin dans le monde de la technologie.