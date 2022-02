Tendances Première : Avec le retour en présentiel, comment réussir son retour au travail ? Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself sur Auvio

Avec le retour en présentiel, comment réussir son retour au travail ? Nous avons tous de mauvais jours au travail. Néanmoins, une semaine tendue se traduit parfois par un stress sans fin qui nuit à votre santé. Il y a des signes qui doivent nous alerter et des actions à mettre en place. On parle de plus en plus d’un « onboarding » professionnel réussi. De plus, des nouvelles mesures vont voir le jour : semaine de 4 jours, flexibilité des horaires, droit à la déconnexion, plan de formation… Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.