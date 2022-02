Tendances Première : Quel impact aura le covid en 2022 sur le nombre d’entreprise en difficulté ou en faillite ? sur Auvio

Quel impact aura le covid en 2022 sur le nombre d’entreprise en difficulté ou en faillite ? Le nombre de faillites enregistrées en 2021 est le plus bas depuis 2000. Comment expliquer cette situation, on parle que le nombre d’entreprises en difficultés pourrait exploser cette année. Des solutions existes aujourd’hui pour permettre de transformer une situation difficile en opportunité de relance : procédure de recouvrement judicaire, médiation, relance après la case faillite, reprise,.. Analyse avec Pierre-Yves de Harven, Président de la Chambre des entreprises en difficulté au Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles et Jean-Olivier Collinet de ReloadYourself.