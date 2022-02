Tendances Première : "Poésie Masculine": Une installation interactive qui met l'homme en situation de harcèlement sur Auvio

Le harcèlement nous concerne tous car il s’agit de nos femmes, nos soeurs, nos mères, nos copines, nos amies, nos cousines, nos tantes … Le but de "Poésie Masculine" est de modifier les comportements, rééduquer les hommes, déconditionner les femmes et d'aider les témoins. Une expérience qui a besoin de vous. On en parle avec Nathalie Erin et Frédéric Durieu