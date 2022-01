Tendances Première : « On a le temps » de Luc Dechamps sur Auvio

2019, des milliers de jeunes manifestent chaque semaine pour clamer leur droit à un avenir climatique viable. Luc Dechamps (Ici, la Terre) les a accompagnés, a capté leur ressenti et enregistré leurs questionnements. En réponse aux interviews de ces jeunes, il est parti à la rencontre d’acteurs de terrain qui vivent déjà des futurs possibles en Australie et en Belgique. Le résultat, c’est « On a le temps ». Luc Dechamps est notre invité.