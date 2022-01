Lirim Tasdélèn, Psychopédagogue créatif et artiste bienveillant, est allé voir le spectacle "Elle et mon genre" qui aborde les thèmes de l'égalité homme-femme via le regard masculin de son auteur et interprète Alberto Garcia Sanchez. Jusqu’au 11.02.22 aux Riches Claires à Bruxelles. https://lesrichesclaires.be/portfolio-item/elle-et-mon-genre-2/