Tendances Première : « Atomiser l’école ? » avec Le Ligueur sur Auvio

Une bande d’ados réunie autour de l'asbl bxl laïque, un collectif qui scrute toutes les prérogatives qui font l’école, pour non pas dépoussiérer l’institution, mais bien l’atomiser et mieux la faire repartir : Réformer le PMS, informer les élèves sur leurs droits, monter un syndicat d’élèves et impliquer les élèves dans la formulation du ROI (règlement d’ordre intérieur). … C’est ce dont nous parle Yves Marie Vilain, journaliste au Ligueur, accompagné de la jeune engagée, Lena. https://www.leligueur.be/ligueur-des-parents