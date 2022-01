Tendances Première : Refaire un petit coin de monde sur Auvio

Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais ma tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse, Pascale Seys, Docteur en philosophie, conférencière, journaliste et chroniqueuse à la RTBF. Dans Refaire un petit coin de monde (Editions Racine), la philosophe aborde avec beaucoup d'esprit et d'humour, la complexité du monde au travers de questions qui nous concernent au quotidien : l'amour, la liberté, la reconnaissance sociale ou la mort.