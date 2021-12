Tendances Première : La minute sauvage, une série de mini-documentaires sur la faune sauvage en ville sur Auvio

La minute sauvage, une série de mini-documentaires sur la faune sauvage en ville. Chevreuils, couleuvres, renards, chouettes, écureuils, … difficile de se dire qu’on peut croiser toutes ces espèces sauvages en pleine capitale, et pourtant ! Thomas Jean, photographe et vidéaste, s’est donné pour mission de mettre en valeur ces animaux avec son projet La Minute Sauvage, qu’il partage sur les réseaux sociaux. A travers une série de mini-documentaires, nous découvrons toute une partie discrète de la biodiversité bruxelloise. Beau et étonnant. Thomas Jean est également l’auteur de "Coexistence", son livre produit en Belgique auprès d’un imprimeur écolabellisé. https://www.facebook.com/laminutesauvage https://www.laminutesauvage.be/ https://www.youtube.com/channel/UCgfhAkR1fcMDQG-5zWOjVgQ