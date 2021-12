Tendances Première : Comment pratiquer le vélo au quotidien en hiver ? sur Auvio

Alors que les cyclistes n'ont jamais été aussi nombreux, l’arrivée de l’hiver avec la baisse des températures, le verglas et les premières neiges pourrait en refroidir plus d'un. Pourtant, il est possible de continuer à rouler à vélo l'hiver dans des conditions sûres, en suivant les quelques recommandations de Jean-Philippe Beckers, responsable de l’atelier technique vélo de l’asbl Les Ateliers de la rue Voot. L’occasion également de faire un focus sur leurs initiatives solidaires en matière de vélo.