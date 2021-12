Tendances Première : Nos jeunes vont mal : comment les aider ? Avec Pierre Schepens, psychiatre. sur Auvio

Les Mutualités Libres viennent de consacrer une enquête à la santé mentale des jeunes. Elles ont interrogé près de 1000 jeunes, âgés de 16 à 25 ans début septembre de cette année, soit au début de la quatrième vague. Et le constat est sans appel : plus d’un jeune sur deux (58 pourcents) déclarent rencontrer des difficultés d’ordre mental et psychologique. Le Dr. Pierre Schepens se propose de lever les craintes de nos jeunes pour qu’ils osent enfin pousser la porte d’un psy…. Pour aller mieux ! Liens : Réseau partenaires 107 : http://www.reseaupartenaires107.be/ Psy 107 : http://www.psy107.be/index.php/fr/component/contact/contact/4-uncategorised/1-template-features?Itemid=101