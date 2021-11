Tendances Première : La sobriété numérique, je passe à l’acte (Ed. Actes Sud) sur Auvio

La sobriété numérique consiste à adopter une hygiène quotidienne : ne pas céder aux sirènes du tout technologique, privilégier le reconditionné, acheter des équipements durables et réparables, maîtriser ses usages, etc. Faire évoluer nos habitudes est plus simple et rapide qu’il n’y paraît. Suivez le guide ! avec Frédéric Bordage, fondateur de GreenIT.fr, le collectif des experts de la sobriété numérique et du numérique responsable