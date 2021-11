Tendances Première : Allons-nous vers le 100% télétravail ? On parle Full Remote, génération Zoomer,.. avec Jean-Olivier Collinet sur Auvio

C’est une vague de plus en plus visible, qui s’immisce peu à peu dans nos mondes du travail. Oui : le 100% télétravail, ou full remote, gagne du terrain. Peu à peu de grosses entreprises annoncent faire la bascule, des métiers que l’on pensait peu “télétravaillables” s’y mettent, de plus en plus d’observateurs, jusqu’ici sceptiques, soulignent ses qualités, … ou pas. À ce rythme-là, serons-nous tous, un jour, en full remote ou des travailleurs zoomer? Analyse avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.