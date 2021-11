Tendances Première : 100 idées géniales pour chasser la routine en famille sur Auvio

La crise sanitaire et les périodes de confinement rappellent aux familles l'importance de cultiver des relations positives, et de redonner du sens à un quotidien parfois trop routinier. Ce livre propose 100 activités variées, liées à la vie quotidienne, à vivre ensemble, adultes et enfants, à la maison ou dans un environnement proche. Certaines activités sont réalisables avec les plus petits, dès 2 ans. Inverser les rôles parents/enfants, faire un concert dans la cuisine, dîner dans le noir, dessiner un portrait de famille, plonger dans un bain de livres, camper dans le salon, observer la nature par ordre alphabétique... Autant d'idées inspirantes, gratifiantes et faciles à réaliser en peu de temps, qui stimuleront la créativité de chacun ! Avec l’auteur Philippe Brasseur.