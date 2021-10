Tendances Première : « Qui a tué Mamie ? », le procès-fictif des mesures sanitaires sur Auvio

Ce lundi 25 octobre 2021 à 20H, la Ligue des droits humains, en collaboration avec Bruxelles Laïque dans le cadre du Festival des libertés, présentera la deuxième édition de son procès-fictif au Théâtre National : « Qui a tué Mamie ? » Au centre de ce spectacle-conférence : la mort d’une résidente de maison de repos pendant le confinement. Le procès veut interroger la pertinence et les limites des mesures sanitaires prises pendant la pandémie de coronavirus et donner la parole au public qui déterminera le verdict. Avec Claire-Marie Lievens (écriture et mise en scène) et Pierre-Arnaud Perrouty (directeur de la Ligue des droits humains). "Qui a tué Mamie"? Les mesures sanitaires en procès - Bienvenue sur le site de la Ligue des droits humains (liguedh.be)