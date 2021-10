Tendances Première : La bibliothérapie et le projet européen Love for Livres sur Auvio

Love for Livres promeut les livres et la lecture au service de l’impact social et du bien-être. Essentielles pour pérenniser la diversité culturelle, les bibliothèques garantissent un accès libre et égal à la culture pour tous. Même si les sciences cognitives tendent à prouver que les livres sont des outils très efficaces pour susciter l'empathie, augmenter la durée d'attention et accompagner positivement les changements de comportement, les bibliothèques et la lecture perdent indéniablement du terrain au profit d’Internet, des réseaux sociaux ou des jeux vidéo, fait accentué par les confinements successifs de la crise du Covid-19. Par ailleurs, on remarque un fossé culturel considérable en Union européenne entre les catégories socio-professionnelles les plus favorisées et les personnes à faible revenu. Il est donc grand temps pour les bibliothèques publiques de se réinventer ! http://loveforlivres.com/ Avec la bibliothécaire Coraline Van der Voort et la bibliothérapeute Maggy Leoncelli.