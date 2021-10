Tendances Première : BRAINSTORM : un focus pluridisciplinaire qui mêle Arts et Sciences sur Auvio

Le Vilar et l’UCLouvain unissent leurs expertises artistiques et scientifiques pour créer BRAINSTORM : un focus pluridisciplinaire qui mêle Arts et Sciences. L’objectif ? Nourrir les propositions artistiques de l’expertise universitaire et enrichir la recherche grâce à la création. On en parle avec Yvain Juillard, metteur en scène et biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale. www.atjv.be