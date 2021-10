Tendances Première : Le jeune, l’adulte et le professionnel, vous avez dit lien social ? sur Auvio

A l’école, en famille, au travail, en institution… les liens sociaux sont partout et sont une des clés de notre bien-être. Quelle forme prennent ces liens dans les rapports éducatifs, sociaux, professionnels, thérapeutiques ? Comment se construisent-ils dans l’enfance et l’adolescence, que déterminent-ils et quels impacts ont-ils sur la santé mentale de l’adulte ? Ce sera l’objet d’une conférence qui aura lieu le 15 octobre à Ottignies, notamment en présence du Dr. Pierre Schepens, psychiatre et directeur de Sylva médical. http://www.archipelbw.be/archipel/le-jeune-ladulte-et-le-professionnel-vous-avez-dit-lien-social/