Tendances Première : "Du primaire au secondaire. Les outils pour un passage réussi" (Ed. La Boîte à Pandore) sur Auvio

"Du primaire au secondaire. Les outils pour un passage réussi" (Ed. La Boîte à Pandore). Avec Sophie Vanden Plas, professeure de français pendant 15 ans, spécialisée en méthodologie d'apprentissage et organisatrice du festival Out of the books, un festival des pédagogies innovantes, qui se déroulera pour la 3ème année les 15 et 16 octobre prochain. https://www.festivalootb.com/