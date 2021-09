Tendances Première : Et si l’heure de la renaissance entrepreneuriale avait sonné ? sur Auvio

Après période d’incertitude qui laisse la place à pleine d’opportunités : se lancer, passer à la vitesse supérieure, rebondir, partager les nouveaux modèles, progresser en digital, … et construire une nouvelle économie plus résiliente, positive, enthousiaste ! On vous présente la 5ᵉ édition de ‘6 Jours Pour’, le Salon digital des Entrepreneurs qui vise à apporter des réponses à tout entrepreneur en démarrage ou confirmé. Sous quelle forme se lancer ? Comment s’associer ? Comment financer son développement ? Comment gérer une équipe aujourd’hui ? Comment apprivoiser et choisir les bons outils digitaux pour se faciliter la vie et performer ? Comment rebondir ou tirer parti des récentes évolutions liées au marketing digital local et international, à la transition écologique, l’intelligence artificielle, le e-commerce, … ? Avec Emna Chaouch, Coordinatrice du salon « 6 Jours Pour » et Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.