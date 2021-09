Tendances Première : Les défis "less is more" de Ecoconso sur Auvio

Ecoconso invite à passer à l'action avec des défis « less is more » à relever pendant 15 jours, pour construire « le monde d’après » dès maintenant, à son niveau. En plus de préserver l’environnement, on peut y gagner en santé, économies, convivialité… Less is more! Avec Ann Wulf, chargée de communication (donc elle ne pourra parler que de la campagne, pas aller en profondeur comme parler chiffres etc...)