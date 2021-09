Tendances Première : WOW!News l'actu des solutions pour enfants de 8 à 12 ans. Avec le journaliste reporter Alastair McDonald. sur Auvio

Des pluies et inondations dévastatrices en Chine, puis en Belgique/Allemagne et tout dernièrement à New York ; feux de forêts, notamment en Russie, en Turquie, en Grèce et en Italie ; bref, des extrêmes qui deviennent la norme et plus de doute d’où ça vient avec la publication du rapport du GIEC (agence de l’ONU) au mois d’août avant la COP 26 à Glasgow en novembre : «alerte rouge pour l’humanité» comme disait le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Comment parler de cela aux enfants ? L’important pour WoW! News, c’est de leur montrer qu’on ne baisse pas les bras, qu’il existe des solutions et des gens qui en cherchent. Avec les fondateurs de WOW ! Alastair McDonald, journaliste reporter et Catherine Bahl. https://wow-news.eu/fr/accueil/