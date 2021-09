La 4e Conférence internationale du PASG (Groupe d’étude sur l’aliénation parentale) se tiendra les 9 et 10 septembre 2021 au Parlement européen avec un thème essentiel : « Protégeons les liens familiaux après la séparation » On en parle avec Marie-France Carlier, juge de la Famille et de la Jeunesse de Namur