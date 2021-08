Tendances Première : Le rebond inspirant d’Ann Vandenplas : L’écriture marketing. sur Auvio

Durant tout l’été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse, nous inspire avec ses « Rebonds inspirants ». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d’activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier. Ce mardi, Ann nous propose de rencontrer Fred Wauters, copywriter et spécialiste en stratégie de contenus. Ingénieur commercial de formation, professeur de compta, de marketing, d'économie en haute école mais aussi au Burkina Faso, musicien de jazz et instructeur de Krav maga, Fred Wauters est un fonceur. Deux choses ont aidé Fred dans ses réflexions professionnelles : la crise covid bien entendu mais aussi le cancer. Depuis 2020, il se consacre entièrement à sa passion principale : expliquer les choses.