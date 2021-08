Tendances Première : Bas les masques ! sur Auvio

Vos enfants en ont assez des écrans et de la morosité ambiante ? L’ASBL « Bas les masques » propose des cours de théâtre, de chant et de danse. L’Idée ? Prendre confiance en soi, réveiller sa créativité tout en abordant des thématiques citoyennes. Solidarité, respect et enthousiasme sont les modi operandi des équipes de l’ASBL, de quoi aiguiser la curiosité de chacun. Amandine Pitance, chef de chœur à « Bas les masques », nous partage sa passion du spectacle.