Tendances Première : Les rebonds inspirants d'Ann Vandenplas sur Auvio

Durant tout l’été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse, nous inspire avec ses « Rebonds inspirants ». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d’activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier… et être ainsi plus en phase avec leurs propres valeurs ! Ce mardi, Ann nous propose de rencontrer Majdoulyne NABHAN, une ancienne économiste reconvertie dans le digital. Les confinements l'ont forcément amenée à s'interroger sur le rapport des jeunes à l'informatique. Elle ouvrira en septembre une coding school en parascolaire pour les jeunes de 10 à 18 ans à Anderlecht qui fera partie d'un réseau de plusieurs écoles. On y organisera des cours pour l’année, des stages, des anniversaires, des initiations au coding et en journée : un programme pour les femmes, jeunes diplômées et chercheuses d’emploi.