Tendances Première : Les Rebonds inspirants d’Ann Vandenplas  : Caroline et Benoît, de l’événementiel au camping ! sur Auvio

Durant tout l’été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse, nous inspire avec ses « Rebonds inspirants ». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d’activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier… et être ainsi plus en phase avec leurs propres valeurs ! Ce mardi, Ann nous propose de rencontrer un couple, Caroline Desmecht et Benoît Balasse. Nos deux amoureux se sont rencontrés à Bruxelles peu avant le tout premier confinement. Tous les deux menaient des carrières bien chargées dans l’événementiel, stoppées net bien évidement par la pandémie, avec à la clef, plein de doutes sur la suite de leur avenir professionnel ! Un coup de cœur plus tard pour un camping à reprendre, le domaine d’Haulmé, dans les Ardennes françaises, on retrouve Caroline et Benoit, jeunes exploitants d’un camping qui propose des hébergements insolites ! https://www.domainedhaulme.fr/