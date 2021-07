Tendances Première : Petit Bambou : Une application pour faire de la méditation avec les enfants sur Auvio

Depuis quelques années, la pratique de la méditation est devenue indispensable pour de nombreux adeptes : lâcher-prise, apaisement mental, vacuité de l’esprit, relaxation… beaucoup utilise la méditation pour retrouver une forme de paix intérieure, pour faire une pause dans des vies trépidantes. En outre, les vertus de la méditation peuvent être aussi intéressantes pour les enfants qui ont bien souvent des agendas très chargés ! Et cela peut également aider à la concentration en classe et à avoir une meilleure conscience de soi-même. L’application Petit Bambou a développé des programmes de méditation adaptés aux enfants de 4 à 7 ans, aux enfants de 5 à 12 ans, et aux adolescents. L’idée étant aussi de faire entrer la méditation à l’école ! On en parle avec Vanessa Charland, psychologue et enseignante de pleine conscience pour de jeunes enfants à Liège.