Tendances Première : Les Rebonds inspirants d’Ann Vandenplas : Arnaud Peeters sur Auvio

Durant tout l’été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse, nous inspire avec ses « Rebonds inspirants ». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d’activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier… et être ainsi plus en phase avec leurs propres valeurs ! Arnaud Peeters est un entrepreneur né et un initiateur de projets. Courtier en assurance depuis 2014, il gérait parallèlement la franchise du fameux glacier Zizi à Waterloo jusqu'il y'a quelques années mais aussi des initiatives comme le Rhodathlon (duathlon par équipe de 2) ou l'importation de canapés haut de gamme personnalisables. Pendant le confinement, associer sa grande passion pour le vélo et le sport avec le démarrage d'une nouvelle aventure a été une évidence. Il a ouvert en novembre dernier, un magasin de vélos à Ottignies dont le succès ne cesse de croître : PULSE STORE. Mais quels sont les moteurs de la vie professionnelle d’Arnaud ? Ann nous propose une rencontre avec Arnaud !