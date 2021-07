Tendances Première : Littérature jeunesse : Héroïques animaux sur Auvio

Déborah Danblon, notre chroniqueuse Littérature Jeunesse nous propose une plongée dans une famille d’orques et des portraits de chiens très unis à leur maître ! Sa sélection de livres : Rosanne Parry traduit de l’anglais par Amadine Chambaron-Maillard illustré par Lindsay Moore –Véga et les eaux sauvages – Éditions École des Loisirs. Fabienne Blanchut – Portraits de chiens Laïka et autres histoires vraies extraordinaires– Éditions Fleurus