Tendances Première : Les bébés Softenon, l’un des premiers scandales sanitaires sur Auvio

Pierre Schepens psychiatre, directeur de la clinique de la forêt de Soignes, évoque pour nous l’histoire de la médecine en lien avec l’actualité. Aujourd’hui : Les bébés Softenon. Dans les années 50 et 60, le thalidomide (commercialisé en Belgique sous le nom de Softenon) est un médicament utilisé comme sédatif et anti-nauséeux notamment chez les femmes enceintes. Malheureusement, on découvre qu’il est à l’origine de graves malformations congénitales. Scandale sanitaire, nombreux procès, cette tragédie aura un effet accélérateur dans la mise en place de normes plus strictes sanitaires avant la mise sur le marché de médicaments.