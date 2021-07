Tendances Première : Apili, Une nouvelle méthode « drôle » d’apprentissage de la lecture sur Auvio

Benjamin Stevens est orthophoniste depuis près de 20 ans ! Et des petits élèves démotivés, perdus, réfractaires à l’apprentissage de la lecture, il en a croisé dans ses consultations ! La plupart de ces enfants ont tenté d’apprendre à lire « dans la douleur » ! C’est pourquoi il a eu l’idée d’utiliser l’humour pour développer sa propre méthode d’apprentissage, Apili : association d’une méthode syllabique, complétée par des illustrations, et beaucoup de drôlerie. Car les bienfaits de l’humour sont nombreux : amélioration de l’attention, de la motivation, de la mémorisation, de la communication et diminution du stress ! Pour apprendre à lire en rigolant !