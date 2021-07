Tendances Première : Les Rebonds inspirants d’Ann Vandenplas : Natacha Cadonici, Des fringues à la carte ! sur Auvio

Durant tout l’été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse, nous inspire avec ses « Rebonds inspirants ». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d’activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier… et être ainsi plus en phase avec leurs propres valeurs ! Natacha Cadonici est styliste formée à Saint-Luc. Depuis 2012, elle possède sa propre boutique et fonctionnait, comme tous les stylistes, au rythme des créations des collections saisonnières. Mais, la crise sanitaire a bousculé tout cela ! Natacha se réinvente et propose maintenant une mode plus « à la carte » : elle présente régulièrement un seul prototype de ses créations à ses clientes (via les réseaux sociaux ou sa newsletter) qui ont alors la possibilité de commander pendant environ 7 jours ! Fini la surproduction, on achète moins mais mieux ! www.natachacadonici.com