Tendances Première : Job et Sense, pour faciliter les transitions professionnelles. sur Auvio

Selon une étude de Deloitte et Viadeo de 2017, 87 pourcents des salariés estiment qu’il est important d’avoir un travail qui a du sens. Pourtant 2 Belges sur 3 pensent qu’à l’avenir, ils n’éprouveront plus de plaisir à exercer leur travail (Etudes Acerta). Job et Sense est une ASBL qui a pour mission d’aider les personnes qui se questionnent sur leur travail et leur avenir et qui propose des outils pour faciliter les transitions professionnelles. On en parle avec Victoria De Bauw.