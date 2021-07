Tendances Première : Les Rebonds inspirants d’Ann Vandenplas :  Grégor Chapelle, désormais au service de la transition écologique de nos communes ! sur Auvio

Durant tout l’été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse, nous inspire avec ses « Rebonds inspirants ». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d’activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier… et être ainsi plus en phase avec leurs propres valeurs ! Grégor Chapelle a été avocat au barreau de Bruxelles, échevin de l'emploi, du commerce et du développement économique à Forest, directeur d’Actiris (l'office régional bruxellois de l'Emploi). Il vient d’ailleurs de terminer son deuxième mandat de directeur après 10 années à ce poste. Mais, la crise sanitaire a apporté son lot de remises en question ! Aujourd'hui, Grégor prend une toute nouvelle route dans sa vie personnelle et professionnelle. Il prendra la direction en Septembre de l'asbl KICK BELGIUM, créatrice d'un nouveau programme au coeur des communes pour faire de la Belgique un pays exemplaire en matière de biodiversité. Accélérateur de la transition écologique face à l’érosion de la biodiversité | Kick (kickbelgium.com)