Tendances Première : Le Service Citoyen : Antidote à la crise pour certains jeunes ! sur Auvio

Ces derniers mois, les inscriptions au Service Citoyen ont fortement augmenté : le nombre de volontaires a doublé en un an ! Beaucoup de jeunes désoeuvrés par la crise sanitaire et les confinements à répétition ont opté pour ce programme accessible à tous les jeunes de 18 à 25 ans. Une façon d’aider la collectivité alors que personnellement, ils se posent beaucoup de questions sur leur avenir ! Le Service Citoyen leur permet pendant 6 mois d’acquérir des compétences personnelles, professionnelles et citoyennes en se mettant au service de la société autour de valeurs telles que la solidarité, la convivialité, la diversité, l’émancipation…. On en parle avec François Ronveaux, Directeur général de la plateforme Service Citoyen et Médéric Guisse, jeune qui s’est engagé !