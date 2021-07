Tendances Première : Les Rebonds inspirants d’Ann Vandenplas : Puzzlze sur Auvio

Durant tout l’été, chaque mardi, Ann Vandenplas nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d’activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier… et être ainsi plus en phase avec leurs propres valeurs ! Cette semaine, nous découvrons le projet de Lou Garagnani, bruxelloise de 33 ans. Pendant plusieurs années, Lou était manager chez Zara. Mais Après la naissance de son deuxième enfant, porteur de handicap, et un long cheminement personnel, elle décide d’ ouvrir une plaine de jeux inclusive "Le monde d'Ayden". Cela se passait au mois de Septembre 2021.H élas, à peine ouvert, le 2ème confinement restreint toutes les activités de ce nouveau projet ! Et ce deuxième confinement oblige les parents à pallier au plus pressé et à se substituer aux professeurs, logopèdes, kiné et autres thérapeutes. C’est ainsi que Lou et son associée Aurélie imaginent leur nouveau projet : PUZZZle. Ce sera à la fois une crèche, une école maternelle et un espace de formation inclusif pour tous, qui sera situé dans le sud de Bruxelles. Si vous souhaitez soutenir ce projet : https://www.growfunding.be/fr/projects/puzzzle