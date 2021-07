Tendances Première : Aider ses enfants à trouver leur place dans la fratrie (Ed. Eyrolles) sur Auvio

« C’est elle qui a commencé ! », « C’est mon jeu pas le tien », « T’es plus ma sœur » … Les disputes entre frères et sœurs sont courantes, tous les parents de fratrie peuvent en témoigner ! Ce n’est pas toujours simple de les gérer, et en tant que parents, on rêve de faire naître des beaux liens, une belle complicité entre ses enfants ! Comment favoriser des relations apaisées et harmonieuses entre frères et sœurs ? C’est le thème du livre de Véronique Maciejak, romancière, auteure en parentalité, formée au coaching parental, à la Communication Non Violente, à l’approche empathique et à la discipline positive.