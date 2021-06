Tendances Première : Notre place dans la fratrie a-t-elle une influence sur notre carrière ? Avec Jean-Olivier Collinet de JobYourself sur Auvio

Depuis les années 1930, des spécialistes s’évertuent à démontrer un lien entre l’ordre de naissance et le développement de notre personnalité. Il fut relayé par des psychanalystes qu’il existe des “profils types” d’un aîné, d’un cadet, d’un benjamin ou encore d’un enfant unique. Et si cela pouvait avoir un impact sur notre comportement au travail et même sur notre orientation professionnelle ? Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.