Tendances Première : Les Rebonds inspirants d’Ann Vandenplas : "Nenette en vadrouille" sur Auvio

Durant tout l’été, Ann Vandenplas, comédienne, chanteuse, chroniqueuse, instagrameuse, nous inspire avec ses « Rebonds inspirants ». Chaque mardi, Ann nous emmène à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de rebondir durant la crise sanitaire, et qui en profitent pour changer d’activité professionnelle, pour se tourner vers une activité bénévole, pour réinventer leur métier… et être ainsi plus en phase avec leurs propres valeurs ! Cette semaine, nous rencontrons Katy Van Hasselt, jeune femme originaire de Lasne. Depuis 15 ans, Katy bossait dans l’événementiel. Pandémie et confinement l’ont forcée à l’arrêt de son travail ! Grâce à ce temps libre, elle découvre le potentiel de sa région : nature, commerces et artisans locaux, artistes…. Et décide de créer « Nenette en vadrouille » qui propose des circuits balades à vélo pour découvrir autrement Lasne et ses environs ! https://www.facebook.com/nenetteenvadrouille/