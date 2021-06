Tendances Première : 1000 bornes pour la santé mentale sur Auvio

1000 kms parcourus en 21 jours, reliant 21 villes de Wallonie et Bruxelles. Soit une grande marche citoyenne pour la santé mentale et le bien-être du 20 juin au 10 juillet 2021. Objectif ? Remettre le bien-être psychologique au centre des préoccupations et renouer les liens sociaux entre citoyen·nes et acteurs·actrices de la santé mentale. Avec Nicolas Pinon, professeur de psychologie à l’UCLouvain et à la Haute Ecole Léonard de Vinci, coordinateur de la marche. Grande Marche pour la santé mentale et le bien-être (grande-marche-sante.be)