Tendances Première : Quand ça va, quand ça va pas : Leur (s) famille (s) (Ed.Glénat Jeunesse) sur Auvio

Ou Leur famille expliquée aux enfants (et aux parents), Marie Rose Moro pédopsychiatre, professeur des universités, praticien hospitalier en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’université Paris-Descartes et psychanalyste française raconte aux enfants dès 7 ans les familles d’aujourd’hui : c’est quoi une famille ? Toutes les familles sont-elles les mêmes ? C’est quoi un « bon » papa ? une « bonne » maman ? Un livre illustré par Laure Monloubou, illustratrice diplômée de l’école Emile Cohl