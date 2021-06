Tendances Première : Et si on révisait le CEB avec Gwenaelle Dekegeleer et toute son équipe! sur Auvio

Le CEB, épreuve externe certificative pour les élèves de sixième primaire approche à grands pas ! Gwenaelle Dekegeleer et sa petite équipe de Y’a pas école on révise, ont concocté pour les élèves (et peut-être aussi un peu pour leurs parents !) deux émissions spéciales autour des révisions du CEB, avec conseils et astuces (en collaboration avec des inspecteurs de la FWBE) pour aborder l’épreuve en toute sérénité ! Diffusion : le mercredi 9 juin, le mercredi 16 juin , et le mercredi à 15H sur la Trois-Ouftivi. On en parle avec juin Gwenaelle Dekegeleer, présentatrice et Caroline Etienne, éditrice. www.rtbf.be/onrevise