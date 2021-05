Tendances Première : Changer de regard sur l’échec scolaire. Avec Sandrine Corbiau de Parents-Thèse sur Auvio

"Il faut", "tu dois", ces « tics de langage » nous amènent trop souvent à un sentiment inconscient d’ordre et d’obligation, et face à l’échec scolaire, ils n’aident certainement pas. Sandrine Corbiau de l’asbl Parents-Thèse, nous propose Le Pack Aventure, un exercice pour travailler son stress par rapport à l’échec et ainsi changer de regard sur l’échec scolaire. En tant qu’élève ado mais aussi en tant que parent d’élève ado. http://www.parents-theses.be https://www.facebook.com/ParentsTheses/