Tendances Première : Le Projet « Ose le vert, recrée ta cour » sur Auvio

Quatrième édition du projet « Ose le vert, recrée ta cour » qui vise à ramener de la biodiversité dans les espaces scolaires extérieurs, parce que le contact avec la nature est essentiel et encore plus pour nos enfants ! Les écoles peuvent déposer leur candidature pour éventuellement bénéficier d’un soutien et d’une aide de la part de www.Goodplanet.be. On en parle avec Eline Botte, responsable du projet pour Goodplanet. www.oselevert.be