Tendances Première : Gérer ses émotions avec Mes livres MOI sur Auvio

Stéphanie Fregapane est psychomotricienne fonctionnelle et relationnelle. Au travers de ses séances, elle tente d’aider les enfants et les ados à mieux gérer leurs émotions négatives comme le stress, les angoisses…. Pour les amener à grandir et s’épanouir bien dans leurs baskets ! Elle vient de créer un outil, Mes livres et Moi, à destination des enfants, des ados mais aussi des adultes, pour appréhender des mécaniques qui leur permettront de s’exprimer, de mieux gérer les émotions et de s’accomplir ! Il existe déjà deux tomes de cet ouvrage : Mes émotions et moi, Mes pensées positives et moi. WWW.jesuismoi.be