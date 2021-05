Tendances Première : Marc Van Beneden: les achats d'usufruits sur Auvio

Marc Van Beneden nous parle des achats d'usufruits par les parents et la nue- propriété par les enfants. Pour éviter des droits de successions, des milliers de parents ont fait cela depuis des générations. Mais les administrations fiscales (maintenant régionales) sont devenues de plus en difficiles au moment du décès d’un des parents. Ils contestent cet achat et obligent à déclarer l’immeuble en pleine propriété dans la succession.