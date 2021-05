Tendances Première : Préserver l’anonymat de vos données à caractère personnel sur Auvio

Avez-vous une réelle idée du risque que vous courrez d’être identifié parmi un ensemble de données anonymes ? Pour vous inscrire sur des sites ou pour l’installation d’applications, on vous demande bien souvent des informations tels que votre code postal, votre date de naissance, votre état civil…. Des chercheurs de l’UCLouvain et de l’Imperial College London se sont intéressés à toutes ces données à caractère personnel régulièrement collectées et partagées en principe de manière « anonymisées ». Et, ils ont montré dans une étude de 2019 qu’il est possible, à partir de vos données apparemment anonymes de vous réidentifier ! C’est pourquoi, ils viennent de créer un Observatoire pour préserver votre anonymat sur le web. On en parle avec Julien Hendrickx, professeur à l’Ecole Polytechnique de l’UCLouvain.